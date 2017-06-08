Водитель иномарки сбил пешехода в Ростове



Водитель иномарки сбил пешехода в Ростове. Авария произошла в ночь с 9 на 10 июня на пересечении проспектов Ленина и Нагибина. Последствия происшествия очевидцы сняли на фото.



По словам горожан, водитель «Хонды» ехал на зеленый свет светофора. Мужчина, управлявший легковушкой, не заметил, что проезжую часть перебегает пешеход. Автомобилист допустил наезд на ростовчанина и вызвал пострадавшему бригаду врачей.



-По предварительной информации, у пешехода была сломана нога, - отметил свидетель. – С травмами его доставили в больницу.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области отметили, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Стражи порядка выполняют комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства ДТП.