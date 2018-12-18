Водитель иномарки сбил известного ростовского блогера
Под колёса иномарки в Ростове попал известный блогер. ДТП произошло вечером 20 декабря на улице Зорге рядом с ТЦ «Талер».
По словам свидетелей происшествия, в результате аварии пострадал создатель проекта «Дневник Памяти» Марк Корашвили.
Друзья молодого человека сообщили, что получил множественные травмы. Сейчас парень находится в БСМП № 2.
О силе удара свидетельствуют повреждения на «БМВ», которая сбила парня. У машины сильно разбито лобовое стекло.
Близкие пострадавшего пешехода ищут свидетелей происшествия.