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Водитель иномарки сбил известного ростовского блогера

Водитель иномарки сбил известного ростовского блогера

Под колёса иномарки в Ростове попал известный блогер. ДТП произошло вечером 20 декабря на улице Зорге рядом с ТЦ «Талер».

По словам свидетелей происшествия, в результате аварии пострадал создатель проекта «Дневник Памяти» Марк Корашвили.

Друзья молодого человека сообщили, что получил множественные травмы. Сейчас парень находится в БСМП № 2.

О силе удара свидетельствуют повреждения на «БМВ», которая сбила парня. У машины сильно разбито лобовое стекло.

Близкие пострадавшего пешехода ищут свидетелей происшествия.

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