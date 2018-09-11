Водитель иномарки сбил 24-летнюю студентку медуниверситета в Ростове



В донской столице водитель иномарки сбил 24-летнюю девушку. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 12 сентября в районе дома № 71 по улице Таганрогской. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации портала, ростовчанка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбила «Киа Рио». На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у девушки черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины.



В состоянии средней тяжести ростовчанку доставили в больницу.