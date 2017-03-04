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Происшествия

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Водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на «зебре» в Ростове

Водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на «зебре» в Ростове
В Ростове водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе.

ДТП произошло около 23 часов 3 марта на улице Белорусской. По предварительной информации, 28-летний водитель «Рено Логан» сбил 16-летнюю ростовчанку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате происшествия несовершеннолетняя была доставлена в больницу, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Гость Ирина

Сегодня, 10:07

23 часа 4 марта еще не наступило, может это случилось поздно вечером 3 марта? А так ул. Белорусская очень опасна для пешеходов. Пешеходные переходы на каждом переулке, а светофоров всего 3 на всю улицу. Переходы плохо освещаются, деревья кусты вдоль всей дороги и людей не видно из-за них. По всей улице скорость движения нужно 40 км/ч установить. А девочке скорейшего выздоровления. Пусть все у нее будет хорошо.

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