Водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку на «зебре» в Ростове
В Ростове водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе.
ДТП произошло около 23 часов 3 марта на улице Белорусской. По предварительной информации, 28-летний водитель «Рено Логан» сбил 16-летнюю ростовчанку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате происшествия несовершеннолетняя была доставлена в больницу, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.