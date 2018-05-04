Водитель иномарки сбил 14-летнего школьника в Ростове-на-Дону
В Ростове водитель «Хендай Солярис» сбил 14-летнего школьника. ДТП произошло днем 6 мая в районе дома №12а по проспекту Нагибина.
- По предварительной информации, 26-летний парень, управляя иномаркой допустил наезд на пешехода, когда тот переходит проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В результате аварии ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.