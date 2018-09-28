Водитель иномарки, пытаясь проскочить на мигающий зеленый свет, спровоцировал ДТП на Западном в Ростове



В Ростове водитель иномарки, пытаясь проскочить на мигающий зелёный сигнал светофора, спровоцировал ДТП. Авария произошла около 21 часа 30 сентября на улице 2-й Краснодарской.



Как рассказали очевидцы происшествия, водитель «Шкоды Рапид» поворачивал с улицы 3-й Круговой. В этот момент мужчина на «Киа Пиканто» поспешил пересечь перекрёсток на уже мигающий зелёный свет. В результате произошло столкновение.



Автомобили получили серьёзные механические повреждения. Несмотря на сильный удар, в результате ДТП никто не пострадал.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.