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Водитель иномарки, пытаясь проскочить на мигающий зеленый свет, спровоцировал ДТП на Западном в Ростове

Водитель иномарки, пытаясь проскочить на мигающий зеленый свет, спровоцировал ДТП на Западном в Ростове
В Ростове водитель иномарки, пытаясь проскочить на мигающий зелёный сигнал светофора, спровоцировал ДТП. Авария произошла около 21 часа 30 сентября на улице 2-й Краснодарской.

Как рассказали очевидцы происшествия, водитель «Шкоды Рапид» поворачивал с улицы 3-й Круговой. В этот момент мужчина на «Киа Пиканто» поспешил пересечь перекрёсток на уже мигающий зелёный свет. В результате произошло столкновение.

Автомобили получили серьёзные механические повреждения. Несмотря на сильный удар, в результате ДТП никто не пострадал.
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

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