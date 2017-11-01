Водитель иномарки насмерть сбил женщину на «зебре» в Азове



В Азове иномарка насмерть сбила пешехода. ДТП произошло на улице Московской около 6:30 2 ноября.



По предварительным данным, 62-летний водитель «Вортекс» не пропустил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

- От полученных травм 58-летняя азовчанка скончалась на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - По факту происшествия проводится проверка.



По словам знакомой погибшей местной жительницы, пенсионерка в то утро торопилась на работу. У неё остались двое взрослых сыновей и муж.