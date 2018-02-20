Водитель и пассажир «ВАЗа» погибли в результате ДТП в Ростовской области





В Ростовской области в аварии погибли водитель и пассажир «ВАЗа». ДТП произошло утром на трассе Тацинская-Константиновск. На первом километре автодороги столкнулись «ВАЗ-2107» и «Ситроен».

- От полученных травм 67-летний водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия. За рулем иномарки был 30-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.