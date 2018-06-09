Водитель и пассажир «Мерседеса» пострадали в ДТП в Ростове



В донской столице произошло ДТП с участием немецкого автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 11 июня на площади Карла Маркса.



По словам очевидцев, молодой человек на автомобиле «Мерседес» представительского класса не справился с управлением и допустил наезд на ограждение возле подземного пешеходного перехода. После удара машина загорелась.



С травмами доставили в больницу водителя и пассажира авто. Сам «Мерседес» сгорел дотла.





