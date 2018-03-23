Водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области



В ДТП в Ростовской области пострадали водитель и пассажир иномарки. Авария произошла 26 марта около полудня на трассе М-4 «Дон» возле станицы Ольгинской.



По предварительным данным, водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине бензовоз.



- В результате аварии водителя и пассажира иномарки доставили с травмами в медицинское учреждение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.