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Водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Водитель и пассажир легковушки пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
В ДТП в Ростовской области пострадали водитель и пассажир иномарки. Авария произошла 26 марта около полудня на трассе М-4 «Дон» возле станицы Ольгинской.

По предварительным данным, водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине бензовоз.

- В результате аварии водителя и пассажира иномарки доставили с травмами в медицинское учреждение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

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