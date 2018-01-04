Водитель «Хендая Акцент» в Ростове изрезал ножом прохожего и скрылся



Водитель «Хендая Акцент» в Ростове изрезал ножом прохожего и скрылся, сообщает DonDay.ru. Происшествие случилось вечером 10 января в Железнодорожном районе.



По предварительной информации, злоумышленник напал на мужчину, ранил его, сел в свой автомобиль и уехал. Подозреваемый передвигается на иномарке синего цвета.



Сотрудники полиции занимаются розыском водителя. В городе объявлен план «Перехват». При этом в донском главке отметили, что по данному факту правоохранители проводят проверку.