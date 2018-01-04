Авторизация

Регистрация


  • USD 56.87
  • EUR 67.88
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель «Хендая Акцент» в Ростове изрезал ножом прохожего и скрылся

Водитель «Хендая Акцент» в Ростове изрезал ножом прохожего и скрылся
Водитель «Хендая Акцент» в Ростове изрезал ножом прохожего и скрылся, сообщает DonDay.ru. Происшествие случилось вечером 10 января в Железнодорожном районе.

По предварительной информации, злоумышленник напал на мужчину, ранил его, сел в свой автомобиль и уехал. Подозреваемый передвигается на иномарке синего цвета.

Сотрудники полиции занимаются розыском водителя. В городе объявлен план «Перехват». При этом в донском главке отметили, что по данному факту правоохранители проводят проверку.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.