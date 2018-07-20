Водитель грузовика заснул и перевернулся в Новочеркасске





В Новочеркасске ночью на проспекте Баклановском произошло крупное ДТП. Авария случилась около половины второго ночи 23 июля.



По предварительным данным, водитель фуры «Рено Магнум» заснул за рулем. В результате неуправляемый грузовик врезался в разделительный забор, отлетел вправо, где он сбил несколько столбов и деревьев, а затем перевернулся, сообщает DonDay Новочеркасск.



В результате аварии тяжелые травмы получил водитель фуры. На скорой его доставили в реанимацию БСМП. Из-за происшествия движение по проспекту Баклановскому в сторону центра затруднено.



