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Водитель грузовика заснул и перевернулся в Новочеркасске

Водитель грузовика заснул и перевернулся в Новочеркасске

В Новочеркасске ночью на проспекте Баклановском произошло крупное ДТП. Авария случилась около половины второго ночи 23 июля.

По предварительным данным, водитель фуры «Рено Магнум» заснул за рулем. В результате неуправляемый грузовик врезался в разделительный забор, отлетел вправо, где он сбил несколько столбов и деревьев, а затем перевернулся, сообщает DonDay Новочеркасск.

В результате аварии тяжелые травмы получил водитель фуры. На скорой его доставили в реанимацию БСМП. Из-за происшествия движение по проспекту Баклановскому в сторону центра затруднено.

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