Авторизация

Регистрация


  • USD 62.21
  • EUR 72.72
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель грузовика вылетел из кабины после ДТП в Ростове

Водитель грузовика вылетел из кабины после ДТП в Ростове

В Ростове водитель грузовика вылетел из кабины после ДТП. Авария произошла 2 июня около 7 часов утра на пересечении улиц 40-я Линия и Рябышева.

40-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, не уступил дорогу автомобилю «Рено». После столкновения грузовик врезался в дерево. От удара водитель КамАЗа вылетел из кабины.
- В ДТП пострадали оба водителя, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, - 40-летний и 41-летний мужчины доставлены в больницу.

В ГИБДД добавили, что по факту происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.