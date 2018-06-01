Водитель грузовика вылетел из кабины после ДТП в Ростове





В Ростове водитель грузовика вылетел из кабины после ДТП. Авария произошла 2 июня около 7 часов утра на пересечении улиц 40-я Линия и Рябышева.



40-летний водитель КамАЗа, по предварительным данным, не уступил дорогу автомобилю «Рено». После столкновения грузовик врезался в дерево. От удара водитель КамАЗа вылетел из кабины.

- В ДТП пострадали оба водителя, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, - 40-летний и 41-летний мужчины доставлены в больницу.



В ГИБДД добавили, что по факту происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.