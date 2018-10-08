Водитель грузовика с хлебом врезался в столб в Ростове



В Ростове водитель грузовой «ГАЗели» врезался в столб. ДТП произошло утром 10 октября.



Как рассказали очевидцы, шофёр грузовика с хлебом не справился с управлением на углу улиц Малиновского и Доватора. От удара в кузове посыпались деревянные лотки с булками хлеба и батонами.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - На месте происшествия работали сотрудники ДПС.



Судя по состоянию кабины грузовика после аварии, удар был огромной силы. Кроме того, у «ГАЗели» смята правая сторона.

По предварительным данным, водитель занимался утренней развозкой хлеба по торговым точкам Ростова.