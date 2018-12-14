Водитель грузовика пострадал в аварии по дороге в Ростовскую область



По дороге в Ростовскую область опрокинулся груженый солью грузовик. Авария произошла на трассе Яшалта – Дивное 15 декабря около 6:30.



По предварительным данным, 33-летний житель Ставропольского края ехал за рулём ЗИЛа. На затяжном повороте он не справился с управлением и выехал на обочину. Там большегруз перевернулся. Соль из кузова частично рассыпалась по земле.



В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу.



- По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Республике Калмыкия.



Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.