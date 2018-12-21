Водитель грузовика из Ростовской области спровоцировал массовое ДТП на трассе М-4 «Дон»



Фото: Rcmm.ru

Житель Ростовской области спровоцировал массовое ДТП на трассе М-4 «Дон». 32-летний мужчина за рулём грузовика МАЗ с прицепом двигался со стороны Москвы в направлении Ростова. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящую впереди фуру «Скания» с прицепом.



Затем МАЗ столкнулся с «Шевроле Нивой» под управлением 29-летнего жителя Крыма. Легковушка столкнулась с грузовиком «Даф» с полуприцепом, которым управлял 60-летний мужчина. Большегруз, в свою очередь, врезался в стоявший автобус «Ван Хул» под управлением 29-летнего жителя Кабардино-Балкарии.

- В результате аварии водитель автомобиля «Нива Шевроле» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту происшествия начата проверка.