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Водитель «ГАЗели», следовавший в Ростов погиб в ДТП на М-4 «Дон»

Водитель «ГАЗели», следовавший в Ростов погиб в ДТП на М-4 «Дон»
Водитель «ГАЗели», следовавший в Ростов погиб в ДТП на М-4 «Дон». Авария случилась ночью 11 ноября на 610 километре автодороги.

- По предварительным данным, 42-летний мужчина, управлявший «ГАЗелью» ехал из Москвы в Ростов-на-Дону, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовик с прицепом – КамАЗ, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – От полученных травм водитель «ГАЗели» скончался.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все детали ДТП.

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