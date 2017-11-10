Водитель «ГАЗели», следовавший в Ростов погиб в ДТП на М-4 «Дон»



Водитель «ГАЗели», следовавший в Ростов погиб в ДТП на М-4 «Дон». Авария случилась ночью 11 ноября на 610 километре автодороги.



- По предварительным данным, 42-летний мужчина, управлявший «ГАЗелью» ехал из Москвы в Ростов-на-Дону, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовик с прицепом – КамАЗ, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – От полученных травм водитель «ГАЗели» скончался.



По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все детали ДТП.