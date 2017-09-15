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Водитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗ

Водитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗ

Водитель «ГАЗели» протаранил четыре легковых автомобиля и врезался в припаркованный автобус ПАЗ в Новочеркасске.

ДТП произошло на Харьковском шоссе 16 сентября около 17 часов, сообщает DonDay-Новочеркасск. По предварительной информации, водитель «ГАЗели» направлялся в центр города, не справился с управлением и выехал на встречку». На встречной полосе он столкнулся с «ВАЗ-2109», «Ауди А4», «Киа Рио» и «Шевроле Ланос». Затем грузовик выехал на обочину, где врезался в припаркованный автобус ПАЗ.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Водитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗВодитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗВодитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗВодитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗВодитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗВодитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗВодитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗВодитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗВодитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗВодитель «ГАЗели» протаранил в Новочеркасске четыре легковушки и врезался в автобус ПАЗ

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