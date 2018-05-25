Водитель «ГАЗели» погиб, врезавшись в столб в Ростове



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В Ростове водитель «ГАЗели» погиб, врезавшись в столб. Авария со смертельным исходом произошла около 12 часов 29 мая на проспекте Шолохова в районе дома № 82.



По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика не справился с управлением, выехал на обочину, где врезался в столб ЛЭП.

- В результате происшествия водитель погиб, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, унесший жизнь водителя.