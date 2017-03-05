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Водитель «ГАЗели» не справился с управлением и вылетел в кювет в Донецке

Водитель «ГАЗели» не справился с управлением и вылетел в кювет в Донецке

В Ростовской области водитель грузовой «ГАЗели» не справился с управлением и вылетел в кювет.

ДТП произошло в городе Донецке днём 7 марта. Во время поворота налево грузовик занесло на обочину, после чего он съехал в кювет.
-В результате происшествии никто не пострадал, - сообщили в ГИБДД по Ростовской области. – Автомобиль получил механические повреждения.

Очевидцы аварии сняли последствия аварии. На записи видно, что у грузовика сильно повреждена будка.

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