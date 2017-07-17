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Водитель фургона насмерть сбил 12-летнего школьника в Ростовской области

Водитель фургона насмерть сбил 12-летнего школьника в Ростовской области
Водитель фургона насмерть сбил 12-летнего школьника в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 18 июля в Целинском районе, в хуторе Свободный.

- По предварительным данным, 33-летний водитель ИЖ-2715 допустил наезд на пешехода, который возвращался домой от родственников, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В результате аварии ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Назначен ряд экспертиз.

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