Водитель фургона насмерть сбил 12-летнего школьника в Ростовской области
Водитель фургона насмерть сбил 12-летнего школьника в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 18 июля в Целинском районе, в хуторе Свободный.
- По предварительным данным, 33-летний водитель ИЖ-2715 допустил наезд на пешехода, который возвращался домой от родственников, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В результате аварии ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Назначен ряд экспертиз.