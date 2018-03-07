Водитель-дилетант украл в Таганроге «шестерку» и врезался на ней в забор



Неопытного водителя из Таганрога, угнавшего отечественный автомобиль, задержали 9 марта.



Увидев припаркованный возле дома ВАЗ, местный житель решил его угнать. Он вскрыл машину, замкнул провода зажигания и попытался на ней скрыться, но из-за маленького опыта вождения не смог справиться с управлением и врезался в забор.



Наблюдательные прохожие обратили внимание, что «шестерка» ведет себя неадекватно, и вызвали полицию.



- Угонщиком оказался 24-летний молодой человек, ранее судимый за аналогичное преступление, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Украденный автомобиль вернули хозяину, а злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.