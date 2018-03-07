Авторизация

Регистрация


  • USD 0.00
  • EUR 0.00
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель-дилетант украл в Таганроге «шестерку» и врезался на ней в забор

Водитель-дилетант украл в Таганроге «шестерку» и врезался на ней в забор
Неопытного водителя из Таганрога, угнавшего отечественный автомобиль, задержали 9 марта.

Увидев припаркованный возле дома ВАЗ, местный житель решил его угнать. Он вскрыл машину, замкнул провода зажигания и попытался на ней скрыться, но из-за маленького опыта вождения не смог справиться с управлением и врезался в забор.

Наблюдательные прохожие обратили внимание, что «шестерка» ведет себя неадекватно, и вызвали полицию.

- Угонщиком оказался 24-летний молодой человек, ранее судимый за аналогичное преступление, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Украденный автомобиль вернули хозяину, а злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.