Водитель «десятки» в Таганроге сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте



В Таганроге водитель отечественного автомобиля сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте. Происшествие случилось 18 июля около 15 часов на улице Ломоносова.



По словам местных жителей, пожилой мужчина переходил дорогу в районе дома № 96. В какой-то момент по дороге ехал водитель на «ВАЗ-2110». Он не успел притормозить и сбил пенсионера.



Удар был такой силы, что пострадавший потерял сознание. Местные жители отмечают, что он получил травму ноги.



Прибывшие медики доставили пенсионера в больницу.