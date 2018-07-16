Авторизация

Регистрация


  • USD 62.90
  • EUR 73.13
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель «десятки» в Таганроге сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте

Водитель «десятки» в Таганроге сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте
В Таганроге водитель отечественного автомобиля сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте. Происшествие случилось 18 июля около 15 часов на улице Ломоносова.

По словам местных жителей, пожилой мужчина переходил дорогу в районе дома № 96. В какой-то момент по дороге ехал водитель на «ВАЗ-2110». Он не успел притормозить и сбил пенсионера.

Удар был такой силы, что пострадавший потерял сознание. Местные жители отмечают, что он получил травму ноги.

Прибывшие медики доставили пенсионера в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.