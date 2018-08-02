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Водитель «десятки» пострадал в столкновении с краном в Ростовской области

Водитель «десятки» пострадал в столкновении с краном в Ростовской области
Водитель «десятки» пострадал в столкновении с краном в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 4 августа в Гуково.

По словам очевидца, водитель крана не уступил на перекрестке дорогу легковому автомобилю. Произошло столкновение, в результате которого водитель легковушки получил различные травмы.

Не смотря на то, что под удар пришлась водительская сторона, шофер не пострадал. От госпитализации он отказался.

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