Водитель «четырнадцатой» погиб в ДТП с иномаркой на трассе Ростов-Волгодонск:



Маршрутка «Форд» и «четырнадцатая» около 16 часов 30 марта столкнулись на трассе Ростов-Волгодонск.



По предварительной информации, два автомобиля столкнулись на полосе встречного движения. От удара и маршрутку и легковушку выбросило в кювет. Машины получили серьезные механические повреждения.



- От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. - Еще четыре пассажира маршрутки с различными травмами доставлены в больницу.