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Водитель «БМВ» сбил столб ЛЭП в Таганроге

Водитель «БМВ» сбил столб ЛЭП в Таганроге
Фото: Таганрогское ДПС

В Таганроге в Смирновском переулке водитель «БМВ» сбил опору линии электропередачи. Авария произошла поздно вечером 28 января.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на обочину, где врезался в столб. Опора оказалась повреждена у самого основания, в результате она рухнула на легковушку. Кроме того, «БМВ» сбил шлагбаум, установленный рядом с опорой.

По словам очевидцев происшествия, водитель иномарки в результате ДТП не пострадал.

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