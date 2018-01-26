Водитель «БМВ» сбил столб ЛЭП в Таганроге



Фото: Таганрогское ДПС



В Таганроге в Смирновском переулке водитель «БМВ» сбил опору линии электропередачи. Авария произошла поздно вечером 28 января.



По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на обочину, где врезался в столб. Опора оказалась повреждена у самого основания, в результате она рухнула на легковушку. Кроме того, «БМВ» сбил шлагбаум, установленный рядом с опорой.



По словам очевидцев происшествия, водитель иномарки в результате ДТП не пострадал.