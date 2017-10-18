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Водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода в Ростове, перебегавшего дорогу

Водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода в Ростове, перебегавшего дорогу
Водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода в Ростове. ДТП произошло ночью на улице Профсоюзной.

19 октября около 23 часов в районе дома № 23 по улице Профсоюзной 30-летний водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
- По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, - выясняются все обстоятельства случившегося.

Сейчас полицейские также устанавливают личность погибшего. На вид мужчине - 30-40 лет.

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