Водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода в Ростове, перебегавшего дорогу



Водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода в Ростове. ДТП произошло ночью на улице Профсоюзной.



19 октября около 23 часов в районе дома № 23 по улице Профсоюзной 30-летний водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, - выясняются все обстоятельства случившегося.



Сейчас полицейские также устанавливают личность погибшего. На вид мужчине - 30-40 лет.