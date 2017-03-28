Водитель «Ауди» протаранил женщину на «Ниссане» и скрылся с места ДТП в Ростовской области





Водитель «Ауди» протаранил женщину на «Ниссане» и скрылся с места ДТП в Каменске-Шахтинском. Авария произошла вечером 29 марта на улице Лиховской. Последствия столкновения иномарок очевидцы опубликовали в социальных сетях.



На записи видно, что передняя часть «Ниссана» практически полностью разбита. Хозяйка машины чудом осталась жива. Однако виновник происшествия скрылся с места ДТП, даже не убедившись, что с другим водителем все в порядке.



Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя «Ауди». Как сообщают очевидцы, немецкий автомобиль тоже получил серьезные механические повреждения.



