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Во время стоянки на трассе в Ростовской области парень обокрал своего приятеля

Во время стоянки на трассе в Ростовской области парень обокрал своего приятеля
Во время стоянки на трассе в Ростовской области парень обокрал своего приятеля. Происшествие случилось 17 августа.

По предварительной информации, двое парней остановились на обочине трассы и стали выпивать. Когда одному из них стало плохо, второй украл имеющиеся в машине 92 тысячи рублей.

- 20-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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