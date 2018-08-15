Во время стоянки на трассе в Ростовской области парень обокрал своего приятеля



Во время стоянки на трассе в Ростовской области парень обокрал своего приятеля. Происшествие случилось 17 августа.



По предварительной информации, двое парней остановились на обочине трассы и стали выпивать. Когда одному из них стало плохо, второй украл имеющиеся в машине 92 тысячи рублей.



- 20-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».