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Во время работ на Ростовской АЭС пострадали три человека

Во время работ на Ростовской АЭС пострадали три человека
Трое рабочих пострадали во время проверки энергоблока № 1 волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт». ЧП случилось 11 октября в Волгодонске.

По информации пресс-службы Ростовской АЭС, во время проверки плотности газовой системы генератора первого энергоблока произошла авария. В результате нее термические травмы получили три работника.

- Они были оперативно доставлены в местную больницу, - добавили в ведомстве.

По факту случившегося была создана специальная комиссия. Она проведет расследование и установит все обстоятельства случившегося.

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