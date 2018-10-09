Во время работ на Ростовской АЭС пострадали три человека
Трое рабочих пострадали во время проверки энергоблока № 1 волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт». ЧП случилось 11 октября в Волгодонске.
По информации пресс-службы Ростовской АЭС, во время проверки плотности газовой системы генератора первого энергоблока произошла авария. В результате нее термические травмы получили три работника.
- Они были оперативно доставлены в местную больницу, - добавили в ведомстве.
По факту случившегося была создана специальная комиссия. Она проведет расследование и установит все обстоятельства случившегося.