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Во время празднования 8 Марта одна подруга ударила другую ножом

Во время празднования 8 Марта одна подруга ударила другую ножом
Во время празднования 8 Марта одна подруга ударила другую ножом. Инцидент произошел в Новошахтинске.

По данным донского главка, 18-летняя подозреваемая пришла в гости к своей 20-летней подруге, чтобы отметить женский день. После распития спиртных напитков девушки начали ссориться. В итоге одна из них схватила нож и ударила им подругу.

- По горячим следам подозреваемая была задержана и доставлена в полицию, - сообщили в ведомстве. - В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Потерпевшая находится в больнице.

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