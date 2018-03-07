Во время празднования 8 Марта одна подруга ударила другую ножом



Во время празднования 8 Марта одна подруга ударила другую ножом. Инцидент произошел в Новошахтинске.



По данным донского главка, 18-летняя подозреваемая пришла в гости к своей 20-летней подруге, чтобы отметить женский день. После распития спиртных напитков девушки начали ссориться. В итоге одна из них схватила нож и ударила им подругу.



- По горячим следам подозреваемая была задержана и доставлена в полицию, - сообщили в ведомстве. - В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Потерпевшая находится в больнице.