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Во время пожара в Ростовской области пострадал мужчина

Во время пожара в Ростовской области пострадал мужчина
В двухэтажном доме в Шахтах произошёл пожар с пострадавшим.

Огонь вспыхнул в здании на улице Устинова около 23 часов 5 января.

- Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Около 23:15 им удалось справиться с пламенем.

Во время ЧП пострадал один человек. Его личность пока не известна. Причину пожара устанавливают эксперты.

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