Во время пожара в Ростовской области пострадал мужчина



В двухэтажном доме в Шахтах произошёл пожар с пострадавшим.



Огонь вспыхнул в здании на улице Устинова около 23 часов 5 января.



- Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Около 23:15 им удалось справиться с пламенем.



Во время ЧП пострадал один человек. Его личность пока не известна. Причину пожара устанавливают эксперты.