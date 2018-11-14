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Во время пожара в Ростовской области погибли двое

Во время пожара в Ростовской области погибли двое
В хуторе Путь Правды Зерноградского района при пожаре погибли двое мужчин. Происшествие случилось в частном доме на улице Заречной около 4 часов утра.

Местные жители заметили, что в здании началось возгорание, и сразу вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей огонь уже пылал на площади 25 квадратных метров. В тушении участвовали шесть спасателей и две единицы техники.

После ликвидации огня пожарные обнаружили в сгоревшем доме два тела.

- Погибшими оказались 76-летний и 53-летний мужчины. Их личности сейчас устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причина пожара пока остаётся неизвестной.

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