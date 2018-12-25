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Во время пожара в Новочеркасске погиб мужчина

Во время пожара в Новочеркасске погиб мужчина
В Новочеркасске во время пожара в хозяйственной постройке погиб мужчина. Трагедия произошла 26 декабря на улице Силикатная около 7 часов.

- Ликвидировать возгорание удалось в течение 15 минут, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.- В тушении участвовали семь человек личного состава и две единицы техники.

Площадь пожара составила половину квадратного метра. Справившись с ЧП, спасатели обнаружили тело мужчины. Из-за чего произошло возгорание и что стало причиной смерти дончанина, пока неизвестно.

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