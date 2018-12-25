Во время пожара в Новочеркасске погиб мужчина



В Новочеркасске во время пожара в хозяйственной постройке погиб мужчина. Трагедия произошла 26 декабря на улице Силикатная около 7 часов.



- Ликвидировать возгорание удалось в течение 15 минут, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.- В тушении участвовали семь человек личного состава и две единицы техники.



Площадь пожара составила половину квадратного метра. Справившись с ЧП, спасатели обнаружили тело мужчины. Из-за чего произошло возгорание и что стало причиной смерти дончанина, пока неизвестно.