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Во время пожара в дачном доме в Ростовской области погиб мужчина

Во время пожара в дачном доме в Ростовской области погиб мужчина
Во время пожара в дачном доме в Ростовской области погиб мужчина. Возгорание произошло в ночь с 21 на 22 октября в Каменске-Шахтинском на улице Трудовая садового товарищества «Изобильное».

Огонь распространился в одноэтажном строении на площади 30 квадратных метров. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить возгорание примерно через 20 минут. После ликвидации в доме было обнаружено тело 55-летнего хозяина.

- Вероятной причиной пожара стало нарушение безопасности при обращении с электроприборами, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - В тушении огня принимали участие шесть человек и две единицы техники.

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