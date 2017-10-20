Во время пожара в дачном доме в Ростовской области погиб мужчина



Во время пожара в дачном доме в Ростовской области погиб мужчина. Возгорание произошло в ночь с 21 на 22 октября в Каменске-Шахтинском на улице Трудовая садового товарищества «Изобильное».



Огонь распространился в одноэтажном строении на площади 30 квадратных метров. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить возгорание примерно через 20 минут. После ликвидации в доме было обнаружено тело 55-летнего хозяина.



- Вероятной причиной пожара стало нарушение безопасности при обращении с электроприборами, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - В тушении огня принимали участие шесть человек и две единицы техники.