Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер



Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер. ЧП произошло на Логовой улице в Белой Калитве.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 6 ноября около 9:30. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. После ликвидации пожара на месте происшествия нашли труп 60-летнего мужчины, предположительно, хозяина дома.

- В тушении были задействованы девять спасателей и две единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.



Ликвидировать пожар удалось в течение 10 минут. Причины возгорания устанавливаются.