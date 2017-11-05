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Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер

Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер
Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер. ЧП произошло на Логовой улице в Белой Калитве.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 6 ноября около 9:30. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. После ликвидации пожара на месте происшествия нашли труп 60-летнего мужчины, предположительно, хозяина дома.
- В тушении были задействованы девять спасателей и две единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

Ликвидировать пожар удалось в течение 10 минут. Причины возгорания устанавливаются.

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