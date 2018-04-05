Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб мужчина



Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб мужчина. Возгорание произошло около трех часов ночи 6 апреля в поселке Горный Красносулинского района.



По предварительным данным, дом полыхал на площади 70 квадратных метров. На место возгорания выехали две пожарные бригады. Они сумели потушить пламя спустя полчаса.



- При разборе завалов на месте происшествия обнаружено тело, предположительно хозяина дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.