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Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб мужчина

Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб мужчина
Во время пожара в частном доме в Ростовской области погиб мужчина. Возгорание произошло около трех часов ночи 6 апреля в поселке Горный Красносулинского района.

По предварительным данным, дом полыхал на площади 70 квадратных метров. На место возгорания выехали две пожарные бригады. Они сумели потушить пламя спустя полчаса.

- При разборе завалов на месте происшествия обнаружено тело, предположительно хозяина дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

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