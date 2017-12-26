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Во время перестрелки в кафе «Пить кофе» в Шахтах ранили двоих мужчин

Во время перестрелки в кафе «Пить кофе» в Шахтах ранили двоих мужчин
Во время перестрелки в кафе «Пить кофе» в Шахтах пострадали двое мужчин. Разборка произошла 28 декабря в самом центре города - на Советской улице, сообщает DonDay.ru.
Примерно в два часа ночи кто-то из отдыхающих начал выяснять отношения с барменом, завязалась драка. В потасовку ввязалась компания посетителей, представившись сотрудниками частного охранного предприятия. Затем началась стрельба, в результате которой двое мужчин 42 и 30 лет получили ранения.

По словам инсайдера, у 30-летнего мужчины - тупые травмы плеча и живота, а у 42-летнего – серьезное проникающее ранение предплечья, медики пытались на месте остановить кровопотерю. Пострадавших отвезли в больницу.

Все подробности произошедшего выяснят во время проверки. Кто на самом деле стал виновником конфликта, установят следователи.

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