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Во время перелета в Ростов троим футболистам сборной Хорватии cтало плохо

Во время перелета в Ростов троим футболистам сборной Хорватии cтало плохо
Троим футболистам сборной Хорватии стало плохо во время перелета в Ростов. Об этом сообщает Ассоциация работников транспорта и туризма со ссылкой на Ростовскую транспортную компанию.
Отмечается, что перелет выдался для сборной Хорватии тяжелым. В воздухе троим футболистам стало плохо. По дороге в отель гости попросили водителя брендированного автобуса ехать как можно быстрее. Еще одной долгой дороги они бы не выдержали. Транспорт двигался со скоростью 90-110 километров в час.

Несмотря на трудности, футболисты и тренеры всегда оставались вежливыми, здоровались с шофером. Игроки часто включали привычные песни на своей небольшой колонке по дороге на тренировку и игру. После победы над Исландией спортсмены вели себя в автобусе особенно шумно.

Интересно, что к Марио Манджукичу, игроку итальянского «Ювентуса», приехали поклонники с Апеннин. Футболист сделал с фанатами несколько памятных кадров. А сразу после игры сборная отправилась в Платов.

Исландцы, напротив, подобной поддержки не получили. Прибывшая в Ростов команда своих поклонников возле отеля не увидела. Расстроило сборную и состояние стадиона «Локомотив». Команда завершила тренировку на поле буквально через 15 минут. Повлияли ли отсутствие поддержки за пределам стадиона и несостоявшаяся тренировка на исход игры, неизвестно. Однако обратно они в аэропорт ехали весьма расстроенными.

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