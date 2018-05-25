Во время монтажа водного подиума в реке Дон чуть не утонули двое рабочих



Во время монтажа водного подиума в реке Дон чуть не утонули двое рабочих. Происшествие случилось утром 26 мая в станице Вешенской в Ростовской области.



По предварительным данным, во время подготовки к празднику «Шолоховская весна» двое 30-летних мужчин выехали на лодке на середину залива реки Дон. Судно оказалось перевешено на одну сторону и перевернулось.



- Рядом находились сотрудники поисково-спасательной службы, - отметили в пресс-службе ГКУ РО ПСС ВВ ТМ. - Мужчин вытащили из воды и доставили на берег.