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Во время матча «Ростов» – ЦСКА на стадионе произошло возгорание

Во время матча «Ростов» – ЦСКА на стадионе произошло возгорание
Во время матча «Ростов» – ЦСКА на стадионе произошло возгорание. Инцидент произошел вечером 2 декабря на «Ростов Арене». Об этом рассказали зрители игры.

Свидетели происшествия говорят, что увидели огонь в гостевом секторе московской команды. Предположительно, к возгоранию может быть причастен один из болельщиков.

– Видимо, кто-то пронес и привел в действие взрывпакет. На трибуне видно пламя, – поведал один из очевидцев.

Не все ростовчане согласны с этой версией. Кто-то считает, что фанаты зажгли на трибуне файер. Пожар уже потушили спасатели. Настоящая причина возгорания пока не известна. Получить комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области не удалось.

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