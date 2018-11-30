Во время матча «Ростов» – ЦСКА на стадионе произошло возгорание



Во время матча «Ростов» – ЦСКА на стадионе произошло возгорание. Инцидент произошел вечером 2 декабря на «Ростов Арене». Об этом рассказали зрители игры.



Свидетели происшествия говорят, что увидели огонь в гостевом секторе московской команды. Предположительно, к возгоранию может быть причастен один из болельщиков.



– Видимо, кто-то пронес и привел в действие взрывпакет. На трибуне видно пламя, – поведал один из очевидцев.



Не все ростовчане согласны с этой версией. Кто-то считает, что фанаты зажгли на трибуне файер. Пожар уже потушили спасатели. Настоящая причина возгорания пока не известна. Получить комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области не удалось.