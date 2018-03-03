Во время игры с «Краснодаром» с трибуны упал болельщик «Ростова»



Болельщик донского клуба упал с трибуны во время матча с «Краснодаром». ЧП случилось в ходе игры 3 марта.



Как отметил присутствовавший на выездной встрече корреспондент Rostov.ru, зритель упал с двухметровой высоты. Молодой человек лишился чувств при падении, однако серьезных травм не получил. Медики оказали помощь парню на месте, после чего фанат продолжил смотреть матч.



Напомним, накануне донской клуб сыграл впервые после зимней паузы в РФПЛ. Преимущество оказалось на стороне «быков» - 3:1.