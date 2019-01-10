Во время аварии в Ростовской области пострадал годовалый мальчик



В станице Кривянской Ростовской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Среди них – годовалый ребёнок. Авария случилась 12 января около 19:30 возле дома № 131 по улице Большой.



По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулём «Хендай Акцент» выехал на встречную полосу. В это время по дороге двигался «ВАЗ-2110» под управлением 43-летнего водителя. Он не успел увернуться от выехавшей навстречу иномарки, в результате чего машины столкнулись.



В ДТП пострадали водитель и 29-летний пассажир «Хендай», а также 42-летняя пассажирка ВАЗа и годовалый мальчик, который тоже ехал в отечественном авто.



- Потерпевшие были доставлены в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка.