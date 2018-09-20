Внедорожник врезался в стену дома в Ростове после ДТП



В Ростове «Тойота Ленд Крузер» после ДТП врезалась в стену дома. Авария произошла в переулке Кривошлыковском около 9 часов утра 22 сентября.



По предварительным данным, 41-летний водитель «Хендай Акцент» не уступил дорогу и столкнулся с внедорожником. От удара «Тойота» выскочила на тротуар и врезалась в стену дома. К счастью, в этот момент на пешеходной дорожке не было людей. 62-летний водитель «Тойоты» не пострадал.

- В аварии травмы получила пассажирка «Хендай Акцент», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Выясняются все обстоятельства аварии. По факту случившегося проводится проверка.



Мужчина, управлявший «Акцентом», также не пострадал.