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Внедорожник, уходя от столкновения, вылетел в кювет в Ростове

Внедорожник, уходя от столкновения, вылетел в кювет в Ростове

В Ростове внедорожник, уходя от лобового столкновения, вылетел в кювет.

ДТП произошло утром 16 июня на улице Розовой. По словам очевидцев происшествия, водитель «Хендай Акцент» решил объехать пробку и выехал на встречную полосу. В этот момент ему навстречу ехал «Рендж Ровер». Пытаясь предотвратить столкновение, водитель внедорожника вывернул руль и съехал в кювет.

Иномарка перескочила тротуар и завалилась на бок. К счастью, серьёзных последствий удалось избежать. В происшествии никто не пострадал.

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