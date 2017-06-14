Внедорожник, уходя от столкновения, вылетел в кювет в Ростове





В Ростове внедорожник, уходя от лобового столкновения, вылетел в кювет.



ДТП произошло утром 16 июня на улице Розовой. По словам очевидцев происшествия, водитель «Хендай Акцент» решил объехать пробку и выехал на встречную полосу. В этот момент ему навстречу ехал «Рендж Ровер». Пытаясь предотвратить столкновение, водитель внедорожника вывернул руль и съехал в кювет.



Иномарка перескочила тротуар и завалилась на бок. К счастью, серьёзных последствий удалось избежать. В происшествии никто не пострадал.