Внедорожник сбил женщину возле пешеходного перехода в Новочеркасске





Внедорожник «Митсубиси» сбил 54-летнюю женщину на пешеходном переходе в Новочеркасске. Авария произошла на Харьковском шоссе, в районе дома №42 утром 19 февраля.



По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД, 44-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением и сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.



С травмами различной степени тяжести пострадавшую жительницу Новочеркасска доставили в больницу. Все детали ДТП устанавливаются.



Ранее, 18 февраля, несчастный случай произошел в Таганроге. 75-летняя женщина погибла под колесами «Хендай ix35».