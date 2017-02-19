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Внедорожник сбил женщину возле пешеходного перехода в Новочеркасске

Внедорожник сбил женщину возле пешеходного перехода в Новочеркасске

Внедорожник «Митсубиси» сбил 54-летнюю женщину на пешеходном переходе в Новочеркасске. Авария произошла на Харьковском шоссе, в районе дома №42 утром 19 февраля.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД, 44-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением и сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.

С травмами различной степени тяжести пострадавшую жительницу Новочеркасска доставили в больницу. Все детали ДТП устанавливаются.

Ранее, 18 февраля, несчастный случай произошел в Таганроге. 75-летняя женщина погибла под колесами «Хендай ix35».

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