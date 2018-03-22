Владелец иномарки въехал на полосу общественного транспорта и сбил женщину в Ростове



В донской столице парень на «Шевроле» сбил женщину, проехав между остановкой и автобусом. Авария произошла на проспекте Стачки 23 марта около 13 часов.



Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, к остановке подъехал автобус, из него стали выходить люди. В этот момент 25-летний парень на «Шевроле Круз» въехал в расширение для общественного транспорта. Водитель не успел затормозить и сбил одну из пассажирок.



- В результате происшествия травмы получила 50-летняя горожанка, - рассказали в ведомстве. – Женщину госпитализировали.

