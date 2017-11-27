Виновным в крушении вертолета в Ростовской области признали пилота



Виновным в крушении вертолета в Ростовской области признали пилота. Его осудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».



Аксайский суд постановил, что 1 января 2016 года пилот вертолета Bell-429 принял решение не возвращаться на аэродром, несмотря на плохие погодные условия. Из-за нарушения правил безопасности вертолет упал, а его владельцу был причинен ущерб на полмиллиона рублей. В результате крушения второй пилот получил серьезные травмы.



- Подсудимый полностью признал свою вину, - отметили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. – Суд приговорил мужчину к полутора годам тюрьмы с лишением заниматься деятельностью по управлению воздушным транспортом на такой же срок.