Виновником аварии в Новочеркасске оказался подросток



Виновником аварии на остановке в Новочеркасске оказался несовершеннолетний юноша. В отношении юного водителя «Лады Приоры» составлен административный протокол.



Авария случилась 4 сентября в микрорайоне Молодежном. Водитель «Лады Приоры» врезался в остановку с людьми. В результате аварии травмы получили два человека, находившиеся на остановочной площадке. Первую помощь пострадавшим оказали на месте, и от госпитализации они отказались.



Как оказалось, виновником ДТП стал 16-летний подросток.



- В отношении юного водителя «Лады Приоры» составлен административный протокол по статьям: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения» и «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»,- отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.