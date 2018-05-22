Ветеран войны без вести пропал в Ростове





В Ростове разыскивается ветеран войны. 91-летний Иван Петрович Смалий ушёл из дома на улице Текучёва днём 25 мая. Обратно пенсионер не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтёрам из поискового отряда «Лиза Алерт Юг».



Поисковики распространили листовки с приметами мужчины. Рост - около 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза. Пенсионер почти не разговаривает и плохо слышит. Кроме того, Иван Петрович дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.



Из дома пожилой ростовчанин вышел в коричневых брюках, чёрных сандалиях, форменной зелёной рубашке, светло-серой кепке и тёмно-синем пиджаке.



Всех, кто видел Ивана Петровича Смалий, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.